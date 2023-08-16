По словам сенатора, в условиях войны с Украиной данные, которые публикуют граждане, становятся "источником сведений для противника".

В Совете Федерации РФ предложили запретить распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и дислокации войск, кроме тех, что предоставляет Минобороны РФ.

Соответствующий законопроект разработала группа сенаторов из комитета по конституционному законодательству и госстроительству, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Сенаторы предложили штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей или сажать на три года за публикацию фото и видео летящих дронов, мест дислокации армии РФ и последствий обстрелов. Поправки внесут в УК и КоАП и рассмотрят в осеннюю сессию.

Видео дня

По его словам, в условиях войны с Украиной данные, которые публикуют граждане, становятся "источником сведений для противника". Вооруженные силы Украины используют фото- и видеоматериалы для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, "а равно любой потенциальной боевой цели".

"Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки", - пояснил сенатор.

Атаки дронов на РФ - детали

В ночь на 30 июля 2023 года беспилотники атаковали Москву. Был нанесен удар офисной башне "Москва-Сити", в которой расположены сразу три российских министерства: цифрового развития, экономического развития, а также промышленности и торговли.

В ночь 1 августа Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты. БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", повредив фасад на уровне 17-го этажа, примечательно, что на 21 этаже башни находится Министерство экономразвития России.

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