В Совете Федерации РФ предложили запретить распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и дислокации войск, кроме тех, что предоставляет Минобороны РФ.
Соответствующий законопроект разработала группа сенаторов из комитета по конституционному законодательству и госстроительству, сообщил глава комитета Андрей Клишас.
Сенаторы предложили штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей или сажать на три года за публикацию фото и видео летящих дронов, мест дислокации армии РФ и последствий обстрелов. Поправки внесут в УК и КоАП и рассмотрят в осеннюю сессию.
По его словам, в условиях войны с Украиной данные, которые публикуют граждане, становятся "источником сведений для противника". Вооруженные силы Украины используют фото- и видеоматериалы для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, "а равно любой потенциальной боевой цели".
"Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки", - пояснил сенатор.
Атаки дронов на РФ - детали
В ночь на 30 июля 2023 года беспилотники атаковали Москву. Был нанесен удар офисной башне "Москва-Сити", в которой расположены сразу три российских министерства: цифрового развития, экономического развития, а также промышленности и торговли.
В ночь 1 августа Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты. БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", повредив фасад на уровне 17-го этажа, примечательно, что на 21 этаже башни находится Министерство экономразвития России.