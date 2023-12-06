Пропагандисты вдруг засуетились, за чьи деньги Кива и другие предатели "жрут".

Российские пропагандисты накануне ликвидации предателя Ильи Кивы предлагали отправить его на виселицу.

Фрагмент одной из таких пропагандистских программ опубликовал проект InformNapalm. На кадрах один из пропагандистов программы "Соловьев Live" заявляет, что Киву надо отправить либо в тюрьму, либо на виселицу. Кстати, он вспомнил не только одиозного нардепа, но и предателей Анатолия Шария и Татьяну Монтян.

"Так же как Кива, Монтян, так же как вся эта падаль, которая сейчас побежала к новым деньгам. Кто их поддерживает? На что они жрут сегодня? Кто им платит? А-а-а, они раскаялись. Обалдеть. Срок лет на 15, потом или на виселицу, или сразу на виселицу", - сказал пропагандист.

Ликвидация Ильи Кивы - что известно

Как сообщал УНИАН, российская пропаганда сегодня распространила информацию, что в РФ нашли мертвым предателя Украины-скандального беглеца, который был нардепом, - Илью Киву. Кива найден мертвым в Подмосковье.

Илья Кива сбежал из Украины накануне полномасштабного вторжения РФ под предлогом отдыха на территории ЕС. Позже стало известно, что нардеп находится на российские территории-там он попросил политическое убежище и утверждал, что в нашем государстве его якобы пытались "похитить".

13 ноября сообщалось, что в Украине Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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