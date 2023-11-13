Дело рассматривали заочно, ведь обвиняемый скрывается на территории страны-оккупанта.

Бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Илью Киву приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба Лычаковского районного суда Львова, Киву признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),

ч. 1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины),

ч. 2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса Украины.

Скандальному экс-нардепу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества. Дело рассматривали в форме специального судебного производства в отсутствие обвиняемого (in absentia), поскольку Кива скрывается от органов следствия и суда на территории государства России.

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Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня провозглашения приговор во Львовский апелляционный суд.

Дела о предателе Киве

Как известно, накануне полномасштабного вторжения России Кива сбежал из Украины под предлогом отдыха в Европе. Впоследствии стало известно, что нардеп находится на территории РФ. Там он попросил политическое убежище и обвинил Украину в якобы попытке его похищения.

Рада лишила его мандата, а правоохранители открыли дела по нескольким статьям, в частности по подозрению в госизмене, а также за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти. Кроме этого, этому предателю сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

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