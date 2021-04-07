Роскошная вилла Валентина Юмашева стоит в 160 метрах от берега океана.

Советник президента Валентин Юмашев и его супруга Татьяна приобрели роскошную виллу на острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Стоимость недвижимости составляет 15 миллионов евро.

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Об этом говорится в материале "Новой газеты". Отмечается, что Юмашев был главой администрации президента при Борисе Ельцине, с 1998 года он советник президента на общественных началах: сначала Ельцина, а затем и сменившего его Владимира Путина. Его супруга - дочь бывшего президента РФ Бориса Ельцина. Она также работала в аппарате президента и была президентским советником до 2000 года.

Как утверждается, лишь в 2018 году стало известно, что Юмашев является советником Путина на общественных началах. Тогда На сайте Кремля появилось распоряжение президента о его назначении. Выяснилось, что Юмашев исполняет обязанности советника уже 18 лет, но это не афишировалось.

Журналисты называют Юмашева сильным политическим игроком с большими и давними связями. Он якобы был одним из тех, кто привел Путина в Кремль, а в хороших знакомых у него числятся российские олигархи - Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов.

Отмечается, что зарубежное имущество Юмашева обнаружил центр «Трансперенси интернешнл — Россия».

По данным французского коммерческого реестра, В 2020 году Юмашев с женой стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми. В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости».

Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. Речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Роскошная вилла Юмашевых стоит в 160 метрах от берега океана. Там шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев, как представитель компании CDA.

Отмечается, что остров Сен-Бартелеми приобрел славу "острова миллионеров". В конце 1950-х землю там приобрел банкир Дэвид Рокфеллер, после чего за ним на остров прибыли представители других крупных бизнес-династий — Форды и Ротшильды.

В 2009 году Землю с несколькими бунгало, которые когда-то принадлежали Рокфеллеру, купил российский миллиардер Роман Абрамович. А за ним на остров устремились и другие статусные россияне.

В комментарии СМИ сам Юмашев подтвердил, что инвестировал в недвижимость на острове. По его словам, с 1998 года он является частным лицом, а деньги на покупку виллы взял в банке, добавив в них личные заработанные средства.

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Автор: Дмитрий Захаров