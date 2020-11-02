В России священника из Липецкой области, который приехал на похороны учительницы пьяный и устроил там скандал, наказали порицанием. К нему не собираются применять даже дисциплинарное взыскание.
Читайте такжеВ России священник захватил женский монастырь и пригрозил боевой тревогой "Небесный град"О таком наказании рассказал руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков), пишет ria.ru.
Отмечается, что в епархии «выяснили все обстоятельства» произошедшего, а священник «признал вину, раскаялся и попросил прощения».
Данному разбирательству предшествовало появление в сети ролика, на котором священник ругается с участниками похорон. На видео показано, что он спорит с одним из мужчин, называет его чмом, после чего между ними завязывается драка.
По словам очевидцев, священнослужитель был пьян и вел себя неадекватно, что и привело к конфликту. Также отмечалось, что причиной послужило его недовольство покупкой погребального набора в другом храме.
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