На днях Mercedes-Benz решил отключить российских дилеров от своего программного обеспечения.

Российский пропагандист Владимир Соловьев с истерикой отреагировал на решение немецкого концерна Mercedes-Benz отключить дилеров в РФ от своего программного обеспечения.

"Mercedes-Benz сказал диллерам, что отключает все российские автомобили от обслуживания. Значит, они продали товар, а теперь он стал опасен? Где коллективный иск к этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz, с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые они продали России?" – выдал Соловьев в эфире своего ток-шоу.

При этом от добавил, что теперь управление этими автомобилями "потенциально опасно".

"Почему мы не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн? Это что такое? Деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят: "А, кстати, мы отключаем обновления". То есть что, типа россияне… Это как? В какой стране это возможно? Где гигантские иски против этих сволочей с арестом всех их собственности, если какая-то здесь еще осталась, с полным отказом в праве выкупа? Я вообще считаю, что надо многомиллиардные иски подавать и просто засудить сволочей. То есть Mercedes-Benz полностью уничтожил свою репутацию. Ее больше нет, просто нет", – заявил пропагандист.

Примечательно, что сам он, похоже, является любителем этой марки. По данным журналистов, в автопарке Соловьева есть как минимум Mercedes-Benz Maybach S500 и несколько "бусов" Mercedes-Benz, на которых передвигается его охрана.

Другие абсурдные заявления представителей РФ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал россиян не ездить в Европу. Аргументы он привел довольно "оригинальные". По его словам, там россиянам грозит опасность, поскольку на Западе существуют "биомеханоиды".

В то же время Зампред главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новый "перл" о вступлении Украины в НАТО. Он пригрозил, что украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы присоединиться к блоку.

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