По состоянию на сегодня лишь 18,2% иностранных компаний полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок РФ.

За последний месяц более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок, среди которых, в частности, немецкий автомобильный бренд класса люкс Mercedes-Benz, сеть ресторанов быстрого питания KFC, американская корпорация разработки видеоигр Electronic Arts и т. д. Об этом говорится в исследовании KSE Institute о влиянии выхода иностранных компаний на экономику РФ.

"Несмотря на это, по состоянию на сегодня лишь 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали выручку в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок РФ, тогда как 27,4% выжидают и 23,7% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений. Еще 30,7% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из РФ в ближайшее время", - сообщили в KSE Institute.

Отмечается, что всего 233 международные компании (7,3% от общего числа) полностью прекратили деятельность в России. Также 1203 иностранных бизнеса (37,8% от общего числа) свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

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"В то же время 1240 (38,9% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 509 (16% от общего числа) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать", - говорится в сообщении.

По данным KSE Institute, 233 международные компании, полностью покинувшие рынок России, обеспечивали не менее 395,4 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял 55,4 млрд долл. , капитал оценивался в 40,1 млрд долл., тогда как стоимость активов этих компаний достигала 49,2 млрд долл.

"Кроме того, правительство страны-агрессора продолжает всячески препятствовать выходу международных компаний с рынка России. В марте 2023 года власти в очередной раз скорректировали требования: теперь компании должны направить в бюджет не менее 5% от рыночной стоимости бизнеса, если дисконт при продаже составляет менее 90%, и не менее 10% от рыночной стоимости, если дисконт превышает 90%", - отметили аналитики.

Международные компании, работающие в РФ

По состоянию на 30 января этого года лишь 6% международного бизнеса, представленного на российском рынке до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, окончательно свернули свою деятельность в России.

В этом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечня международных спонсоров войны ряд известных компаний, в том числе мировая компания по поставке судового топлива Peninsula Petroleum Limited, американская транснациональная корпорация Procter & Gamble, французские компании Auchan Holding и Yves Rocher.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.