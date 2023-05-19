Если сдаться в плен без ранений, за это грозит до 10 лет тюрьмы.

Российских солдат будут сажать в тюрьму за сдачу в плен без серьезных ранений. Такие разъяснения для российских судов утвердил пленум Верховного суда РФ.

Так, российский солдат будет считаться преступником, если сдался в плен добровольно – "сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".

Единственный вариант, когда российское государство не будет считать преступником своего солдата, попавшего в плен – если он был "по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена".

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"Например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии", — говорится в разъяснении Верховного суда РФ.

Также указывается, что российский солдат обязан "оказывать решительное сопротивление противнику", даже находясь в полном окружении.

Путин запретил россиянам сдаваться в плен

В сентябре прошлого года в России приняли закон, который запрещает "добровольную" сдачу в плен. За это российским солдатам грозит до 10 лет тюрьмы. Такие же большие строки предусмотрены за игнорирование повесток, дезертирство и отказ участвовать в войне.

При этом тюрьма – явно не самое страшное, что грозит российским солдатам за попадание в плен. В ноябре прошлого года боевики "Вагнера" демонстративно забили кувалдой Евгения Нужина – бывшего российского заключенного, который был завербован на войну, попал в украинский плен и был выдан обратно по обмену.

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