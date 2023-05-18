Бригада очень иронично прокомментировала ролик с захватчиком, которого поймали украинские защитники.

Российский оккупант попал в плен и рассмешил украинских штурмовиков остроумной оговоркой.

Как сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада, воины взяли в плен оккупанта и сняли короткий ролик с ним для собратьев. Автор ролика просит пленного оккупанта передать привет штурмовикам бригады и поблагодарить за то, что его "красиво взяли в плен".

"Передаю привет третьей штурмовой. Спасибо за то, что меня "изящно" (на украинском витончено - УНИАН) взяли в плен", - сказал оккупант.

Стоявшие рядом воины отреагировали на заявление оккупанта смехом.

"Изящно? Сильно, хорошо, да?",- сказал один из воинов.

"Берем в плен "изящно", - иронично прокомментировала бригада.

Другие свидетельства пленных оккупантов

Ранее пленный гранатометчик 143 мотострелкового полка РФ Виталий Трофимов рассказал о "развлечениях" своих командиров. По его словам, офицеры заставляли их танцевать нагишом.

Нередко захватчики раскрывают шоковые детали с передовой во время телефонных разговоров с родными. Недавно захватчик рассказал, что россияне убивают друг друга под Бахмутом Донецкой области. В частности, командиры приказывают устранять старших штурмовых групп, которые отказываются идти в бой.

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