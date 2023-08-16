По его мнению, не стоит ждать "народного" госпереворота.

Российскому "глубинному народу" наплевать как на жизни украинцев, так и на жизни своих родственников, убитых на войне против Украины. Такое мнение высказал российский публицист и социолог Игорь Яковенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он назвал их "базовые" настроения: безразличие, равнодушие и отсутствие эмпатии. "Доминирующее настроение - это наплевать. Базовое настроение - это безразличие, в том числе к своей судьбе, к своей жизни. Доказательством того, что нет такого горячего желания воевать - очень мало добровольцев идти на фронт, воевать не хотят. С интересом по телевизору посмотреть, как убивают украинцев - это да, а вот на фронт - нет," - сказал Яковенко.

Социолог считает, что ждать от россиян государственного переворота просто бесполезно. "В России никогда за всю историю, начиная с Московского царства, никогда население не определяло политику власти и никогда не было смены власти по воле населения. Такого не было ни разу за всю многовековую историю того, что называется сегодня Российская Федерация", - добавил он.

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Поддержка войны в России

В апреле российский "Левада-центр" провел опрос, согласно которому среди россиян только выросла поддержка полномасштабной войны против Украины. "За" высказались 75% опрошенных.

Другое исследование показало топ-пять главных страхов граждан Российских Федераций. Так, они опасаются вооруженного мятежа "вагнеровцев", пожаров и наводнений, контрнаступления украинской армии и роста ядерной угрозы.

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