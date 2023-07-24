Главным фактором тревожности в докладе названа атака беспилотников на Москву 30 мая.

Диверсионная деятельность стала самым большим страхом россиян в апереле-июне 2023 года.

Страх диверсий возглавляет список уже второй квартал подряд, при этом, он вырос в два раза по сравнению с прошлым периодом, отмечают авторы рейтинга "Национальный индекс тревожностей. КРОС". Авторы строят свои оценки на основе анализа новостей и реакции социальных сетей на них.

Также в пятерку вошли вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" (его авторы называют кризисом 23-24 июня), пожары и наводнения, контрнаступление ВСУ и рост ядерной угрозы. Другими угрозами россияне также назвали проблемы отравления алкоголем и вопросы призыва и мобилизации.

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Главным фактором тревожности в докладе названа атака беспилотников на Москву 30 мая. Страх усилили взрыв второго апреля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский, атака дронов на Кремль третьего мая, покушение на депутата Госдумы Захара Прилепина шестого мая, рейд "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородскую область 22–23 мая, а также атаки дронов по Крыму, Подмосковью, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Тульской областям.

Диверсии в России - свежие новости

Сегодня Москва снова была атакована ударными беспилотниками. Один из них врезался в строящийся бизнес-центр возле станции МЦК ЗИЛ, другой упал на объекты Минобороны и ГРУ на Комсомольском проспекте.

А в ночь на 14 июля в двух приграничных областях РФ – Курской и Воронежской – снова прозвучали взрывы от БПЛА.

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