По словам Александра Бастрыкина, отменить соответствующий мораторий можно просто указом президента РФ без изменения Конституции.

Глава Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин считает, что в некоторых случаях преступлений стоит применять смертную казнь. Об этом он заявил в пятницу, 29 июня, на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума, сообщает Интерфакс.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал чиновник.

В качестве примера глава СКР привел теракт в подмосковном Crocus City Hall.

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"Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то эти обвиняемые получат максимум пожизненного лишения свободы. Вот здесь, мне кажется, надо к этому вопросу вернуться", - сказал он.

При этом, по его словам, он является сторонником смертной казни, "хотя я говорю о гуманизме".

"Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу", - отметил Бастрыкин.

Он предположил, что отменить соответствующий мораторий можно просто указом президента РФ без изменения Конституции.

"Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я считаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь", - добавил российский чиновник.

Возвращение смертной казни в РФ - последние новости

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции. В то же время в партии "Справедливая Россия" предлагают вернуть смертную ка знь и вышли с инициативой провести референдум по этому вопросу.

Между тем, по данным социологов, вернуть смертную казнь хотят более половины россиян. За соответствующие изменения в законодательство выступают около 53% жителей страны-агрессора.

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