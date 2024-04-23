Наибольшее количество сторонников казни - среди жителей малых городов и сел.

В Российской Федерации среди населения провели социологический опрос, из которого следует, что возвращения смертной казни желают более половины жителей страны.

"Согласно результатам исследования независимой социологической компании Russian Field на тему отношения россиян к восстановлению практики смертной казни, за идею возвращения крайней меры наказания проголосовали 53% опрошенных, 39% высказались против", — сообщает Лентач.

По данным социологов, наибольшее количество сторонников возвращения смертной казни наблюдается среди жителей малых городов и сел.

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За "вышку" мужчины чаще выступают, чем женщины. Люди более старшего возраста реже поддерживают такую меру наказания, а меньше всего ее сторонников среди материально благополучных россиян - чем больше у человека имущества и денег, тем больше сомнений вызывает у него необходимость столь сурового наказания.

"Отвечая на вопрос, за какое преступление возможно казнить человека, 57% россиян назвали педофилию, 56% - убийство и 46% - терроризм", - отмечает Лентач.

В России заговорили о возвращении смертной казни - подробности

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт, который был 22 марта в подмосковном Crocus City Hall (тогда погибло более 100 человек), призвал убивать всех "причастных". Практически сразу партия "Справедливая Россия" предложила на 8 сентября назначить проведение референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что можно обойтись без референдумов – достаточно решения Конституционного суда РФ. Поддержал смертную казнь и глава КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого, имеет место слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы.

Вскоре, 31 марта, в эфире федерального канала пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что делать это нельзя. Якобы такая мера поставит под сомнение первую статью Конституции РФ о "правовом государстве", а для диктатора Владимира Путина "важна жизнь каждого из сограждан". Кроме того, российский сенатор Андрей Клишас заявил, что снять мораторий на казнь невозможно из-за норм Конституции РФ. При этом эксперты по конституционному праву считают, что слова Клишаса – ложь. Суть в том, что граждан РФ казнили и при действующей Конституции, а соответствующую практику можно вернуть просто по воле Путина. РосСМИ, ссылаясь на источник близкий к Кремлю, писали, что нерешительность Кремля связана с возможностью внутренних репрессий.

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