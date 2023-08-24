В Париже отметили, что главарь ЧВК выполнял грязную работу для Путина.

Французские власти имеют "обоснованные сомнения" по поводу причины авиакатастрофы, в которой, вероятно, погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. При этом не исключается причастность к аварии президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения", - цитирует спикера правительства Франции Оливье Веран издание Le Monde.

Кроме того, он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, что в РФ мало что происходит, за чем не стоит Путин. Политик согласился, что "как правило, это правда, которую можно установить".

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По его словам, "повар Путина" выполнял грязную работу Путина и то, что он сделал, неотделимо от политики диктатора. Также он указал, что глава Кремля возложил на него ответственность за злоупотребления на посту главаря "Вагнера".

"Пригожин оставляет после себя братские могилы. Он оставляет после себя беспорядок по всему земному шару, я имею в виду Африку, Украину и саму Россию", - подытожил Веран.

Крушение самолета Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился 10 человек. Никто не выжил, в том числе Пригожин.

В Санкт-Петербурге ночью возле "Вагнер-Центра" появился импровизированный мемориал.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина. При этом в британской разведке заявили, что президент РФ посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который в июне захватывали "вагнеровцы".

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