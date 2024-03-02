Фамилию Навального приравняли к экстремисткой символике.

Суды как минимум четырёх регионов России приравняли фамилию оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике, сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

Проект ссылается на три постановления об административном правонарушении, выданных участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре и Мурманске. Также ранее сообщалось о протоколе за упоминание Навального в Ульяновске.

Суды назначили административные аресты участникам акций за фамилию Навального на их плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что Фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию "Алексей Навальный" как "атрибутику и символику".

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При этом "Первый отдел" отмечает, что при описании обстоятельств "нарушений" использовалась "экспертиза" доносчика Данилы Михеева. Отмечается, что суды не раз использовали его выводы в делах о демонстрации запрещённой символики – при том, что в 2022 году Минюст признал Михеева "неквалифицированным".

"Адвокаты "Первого отдела" считают, что, учитывая такую широкую географию, "наказание за фамилию" можно считать практикой, а не "эксцессами на местах", - говорится в сообщении.

В 19 городах России в связи с похоронами Навального задержали более 120 человек.

Алексей Навальный - что известно

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

Долгое время руководство колонии отказывалось выдавать тело Навального его матери, шантажируя ее и требуя согласиться на тайные похороны. В конце концов тело все же отдали родным.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Попрощаться с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян. Они скандировали "Нет войне" и "Путин - убийца".

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