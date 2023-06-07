Отмечается, что сдать паспорта на пять лет должны и уволенные с военной службы в органах ФСБ.

В Российской Федерации прикрыли лазейку со "сменой пола", которую использовали мужчины, чтобы избежать призыва в армию. Совет Федерации РФ поддержал соответствующий закон, который уточняет нормы о признании паспортов недействительными.

Российские СМИ пишут, что изменения предусматривают те, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом, обязаны в течение пяти дней со дня "доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина РФ на выезд" сдать паспорт в орган, выдавший его. Документ будет хранится "до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия".

Кроме того, сдать паспорта на пять лет должны и уволенные с военной службы в органах ФСБ.

Видео дня

Согласно новы правилам, основанием для признания паспорта недействительным станет изменение фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения, а также изменение пола.

Мобилизация в России – главные новости

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, которая скрытно продолжается по сей день, хоть российске власти заявляли обратное.

Сообщается, что Москва ытается послать на войну против Украины мигрантов из стран Центральной Азии.

В мае 2023 российский диктатор издал указ, который обзяывает явиться на военные сборы россиян, находящихся в запасе. Их якобы планруют привлекать в ВС РФ, войска национальной гвардии, органы государственной охраны и федеральную службу безопасности.

Общие боевые потери захватчиков с 24 февраля 2022 года по 7 июня 2023 года ориентировочно составили 212030 ликвидированных человек.

Вас также могут заинтересовать новости: