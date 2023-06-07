Всего уже ликвидировано более 212 тысяч российских захватчиков.

Силы обороны за прошедшие сутки, 6 июня, ликвидировали на украинской земле еще 880 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 7 июня в сводке об общих боевых потерях противника.

Отмечается, что общие боевые потери захватчиков с 24 февраля 2022 года по 7 июня 2023 года ориентировочно составили 212030 ликвидированных человек.

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Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили около сотни единиц разнообразной вражеской техники. В частности:

☠️ танков - 3873 (+13 за сутки) единиц;

☠️ боевых бронированных машин - 7560 (+17 в сутки);

☠️ артиллерийских систем - 3640 (+37);

☠️ реактивных систем залпового огня - 594 (+4);

☠️ средств противовоздушной обороны - 352 (+1);

☠️ самолетов - 314 (+1);

☠️ вертолетов - 299;

☠️ БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7);

☠️ крылатых ракет - 1171;

☠️ кораблей / катеров - 18;

☠️ ️автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17);

☠️ специальной техники - 492 (+3).

Война в Украине - новости

Ранее в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25. Всего вчера украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков и четыре удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии также изрядно "прожарили" российских оккупантов.

Между тем, российские оккупанты вместо спасать свои жизни и бежать домой, до сих пор пытаются захватить Луганскую и Донецкую области Украины. За сутки украинские бойцы отбили здесь более 30 вражеских атак.

Вчера, 6 июня, стало известно, что на Таврическом направлении силы обороны Украины ликвидировали больше чем роту россиян и почти 20 единиц вражеской техники. В частности, уничтожены вражеские склады боеприпасов, танки, станция радиоэлектронной борьбы, гаубицы и тому подобное.

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