Ведомство Шойгу предложило внести соответствующие изменения в положение о призыве граждан по мобилизации РФ.

Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных россиян через смс, говорится в проекте постановления на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Ведомство Шойгу предложило внести соответствующие изменения в положение о призыве граждан по мобилизации РФ.

"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (...), личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.

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Мобилизация в России – главное

В сентябре 2022 года Путин объявил о начале частичной мобилизации, которая, несмотря на заявления российских властей, продолжается и до этого времени.

Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов выражал уверенность, что командование Войск РФ при нынешнем уровне мобилизации не может компенсировать потери в зоне боевых действий. Известно, Москва даже пытается приобщить к войне мигрантов из стран Центральной Азии.

Вместе с тем, согласно новому указу Путина от мая 2023-го, теперь на военные сборы будут вызывать россиян, находящихся в запасе. Их будут привлекать в ВС РФ, войска национальной гвардии, органы государственной охраны и федеральную службу безопасности.

И хотя РФ потеряла в полномасштабном вторжении уже 210 350 своих солдат, Кремль все еще способен обеспечить армию людьми для длительной войны.

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