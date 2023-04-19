Диктатор не смог бы рисковать, отправляясь в такуу поездку экспромтом, уверен секретарь СНБО.

На временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей ездил не российский диктатор Владимир Путин, а один из его двойников.

В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Как заявил Данилов в эфире национального марафона новостей, настоящий Путин - "человек испуганный", поэтому не стал бы так рисковать, уезжая на оккупированные территории.

"Ну, во-первых, никакой Путин там не был. Это доподлинно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого Путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже так же известная вещь", - сказал Данилов.

Он также напомнил, что контакт с настоящим Путиным - очень долгая процедура. Заграничных гостей сажают за стол на большом расстоянии от российского диктатора, что уж и говорить о поездках экспромтом.

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, непосредственно быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда Путина, который скоро сам себя будет пугаться", – добавил Данилов.

Путин на оккупированных территориях

Российские пропагандисты заявили, что 18 апреля появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил оккупированные части Луганской и Херсонской областей Украины.

В то же время первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский выразил большое сомнение относительно того, что президент России Владимир Путин посещал временно оккупированную территорию Херсонщины.

Сегодня сам Путин заявил, зачем якобы ездил на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины. По его словам, главной целью были встречи с военными РФ, чтобы не отвлекать их с места дислокации надолго.

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