Журналисты нашли отличия Путина и его двойников / bild.de

С настоящим Владимиром Путиным в последнее время мало кто видится, а его двойников выдают характерные признаки.

К такому выводу пришло издание Bild, обозначив основные отличия, по которым можно отличить Путина от его двойников.

  • Подбородок: иногда выступающий, иногда скошенный.
  • Губы: иногда узкие, иногда выпуклые.
  • Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.
  • Веки: то с мешками, то без.
  • Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет, расстояние между глазами и ушами разное-рот-ухо дисбаланс. Есть важный нюанс - биометрические и другие показатели уха "путиных" не совпадают, а форму ушей как отпечатки пальцев подделать практически невозможно.
Оригинальный Путин и его двойник / bild.de

Издание отмечает, что "оригинальный" Путин точно появлялся на встрече с Си Цзиньпином. Двойник встречался со студентами в МГУ, был на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и в Херсонской области.

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Путин использует по крайней мере трех двойников – Буданов

Двойники Путина

Слухи о двойниках Путина ходят уже давно, иногда их даже подтверждают официальные лица. В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Также ранее сообщалось, что в сети часто ходят слухи о том, что президент России Владимир Путин умер или серьезно болен и панически боится смерти, а потому на встрече с мировыми лидерами ездят его двойники. При анализе внешности двойников Путина становятся заметны изменения на лице, в походке и даже росте.

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