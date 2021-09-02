Надо изучать Библию, вы тогда многое поймете, посоветовал политик.

Глава российской Коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что первым коммунистом мира был Иисус Христос.

Об этом шла речь в эфире Комсомольской правды в Москве.

"Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс коммунизма – один в один. Вы просто ахнете", – обратился политик к радиоведущим.

Зюганов добавил, что, мол, главный лозунг коммунизма "Кто не работает – тот не ест" написан в Послании Апостола Павла.

"Надо изучать Библию, вы тогда многое поймете", – посоветовал он слушателям.

Отношение коммунистов к религии

Во время прихода коммунистов к власти на территории Советского Союза прошла серия арестов и преследований священников, поскольку религия противоречила господствующей идеологической доктрине. Режим Сталина уничтожал церкви и превращал храмы в складские помещения.

Запрет коммунизма в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

"Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права Украинского народа на собственное независимое государство", – говорилось в документе решение.

Автор: Яна Ставская