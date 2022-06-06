Местные "правоохранители" устанавливают все обстоятельства диверсии.

Представители так называемого Приднестровья заявили о новой диверсии. Якобы на автобазу подразделения "миротворческого контингента" сбросили с дрона гранату.

Об этом заявили в местном "следственном комитете".

Отмечается, что 5 июня в районе села Владимировка, которое расположено в районе украинской границы, на автобазу подразделения "миротворческого контингента" якобы с дрона сбросили гранаты РГД-5

"Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В связи с этим уже назначили ряд специальных экспертиз. Местные силовики устанавливают все обстоятельства диверсии.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее контроль границы с "ПМР" все же усилили.

25 мая в непризнанном Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых отъездов.

3 июня спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук не ожидает нападения оккупантов со стороны Приднестровье.

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