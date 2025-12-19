Кроме Одессы, без водоснабжения осталось почти два десятка населенных пунктов.

Российская армия почти непрерывно атакует Одесскую область и Одессу - из-за длительных воздушных тревог школам Одессы рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения, в большой части города из-за ночного удара "Шахедами" нет света, отопления и воды.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога продолжается в Одессе уже очень много времени, с кратковременными перерывами. В течение всей ночи и утром в городе были слышны взрывы и стрельба. По данным мониторинговых каналов, российские дроны фиксируются в разных районах Одессы и области.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры рассказали, что в результате ночной атаки, 19 декабря, в Одессе и области повреждена энергетическая инфраструктура, административное здание, многоэтажки, автомобили, гаражи рядом. Пострадала 58-летняя женщина - ее госпитализировали. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

По данным регионального главка ГСЧС, в результате атаки по Одесской области возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который, несмотря на постоянные сигналы воздушной тревоги, уже ликвидировали. Повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры и тому подобное. К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 42 пожарных.

Как уточнил глава ОГА Олег Кипер, в Одессе в результате массированного удара поврежден объект энергетической инфраструктуры и ударной волной - остекление в 5-этажном жилом доме Одессы. По его словам, в результате ударов жители одного из крупнейших жилых массивов остались без энерго-, водо- и теплоснабжения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, все службы работают в усиленном режиме, в городе функционируют Пункты несокрушимости.

В компании "Инфоксводоканал" пояснили, что в Пересыпском районе Одессы и Одесском районе перебои в водоснабжении из-за отсутствия электроэнергии на некоторых объектах. В частности, это касается потребителей ж/м "Лузановка" (Одесса), бывшего ж/м "Котовского" (Одесса), города Южное, сел Ильичанка,Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Змиенково, Григорьевка, Новые Беляры, Булдинка, Визирка, Беляры, Сычавка и пгт Черноморское.

"К сожалению, из-за значительной мощности высоковольтного насосного оборудования использование источников автономного энергопитания невозможно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии города добавили, что с 8.30 на 15-ти локациях района стоят автоцистерны с технической водой.

Также говорится, что по рекомендации МВА в связи с длительными тревогами Департаментом образования и науки Одесского городского совета рассмотрен вопрос и рекомендовано всем учебным заведениям перейти на образовательный процесс в смешанном формате и предусмотреть возможность проведения занятий в синхронном или асинхронном режиме. В учреждениях дошкольного образования будут работать дежурные группы, в школах дежурные классы.

Также сообщается, о временном перекрытии движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса - Рени (на город Бухарест), по территории села Маяки. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в данном направлении.

Атаки РФ на Одессу - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 19 декабря армия РФ атаковала Одессу. В части города, в Пересыпском районе, из-за ударов дронов исчез свет, тепло и вода. Очевидцы сообщили о пожаре. Вечером 18 декабря вооруженные силы РФ также атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждены гражданские объекты - остекление и фасады 20-этажного и 19-этажного жилых комплексов.

Вас также могут заинтересовать новости: