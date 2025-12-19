Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм попросила Службу гражданства и иммиграции приостановить лотерею.

Администрация США приостанавливает программу лотереи грин-карт, которая дает право на проживание здесь иностранцам. Причина в том, что подозреваемый в стрельбе в университете Брауна попал в Соединенные Штаты в 2017 году именно благодаря этой программе.

Как отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в своей заметке на X, она по указанию президента США Дональда Трампа просит Службу гражданства и иммиграции приостановить лотерею.

"По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1 (сокращенное название лотереи Diversity Visa от Государственного Департамента США, предоставляющей вид на жительство в США, - ред.), чтобы гарантировать, что больше ни один американцы не пострадает от этой катастрофической программы", - написала Ноэм.

Видео дня

Приостановление действия этой программы, которая ежегодно выдает до 50 000 виз, является очередным шагом Трампа по ограничению иммиграции, пишет Bloomberg.

Стрельба в Университете Брауна

Как известно, в субботу 13 декабря 2025 года неизвестный мужчина открыл огонь в университете Брауна (штат Род-Айленд, США). В результате два человека погибли и девять ранены. Через несколько дней правоохранители идентифицировали подозреваемого - 48-летнего Клаудио Невес Валенте, португальского гражданина и бывшего аспиранта этого университета.

Его тело нашли 18 декабря в складе имущества в Нью-Гемпшире с огнестрельной травмой, которую он, вероятно, нанес себе сам. Валенте также подозревают в убийстве профессора Массачусетского технологического института. Мотив преступлений пока неизвестен.

Иммиграционная политика США

Как сообщал ранее УНИАН, у Трампа планировали в 2025 году депортировать миллион мигрантов из страны. Однако аналитики выражали сомнение в том, что это реально. Самое высокое число депортированных мигрантов за год до сих пор составляло более 400 000 во времена президентства Барака Обамы.

The Washington Post недавно писало, что администрация Трампа готовится депортировать некоторых украинцев в рамках большой кампании по выселению мигрантов. По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, посольству известно о "около 80 гражданах Украины", в отношении которых выданы окончательные приказы о выдворении "из-за нарушения законодательства США".

Вас также могут заинтересовать новости: