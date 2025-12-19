Убедить в необходимости такого соглашения общество почти невозможно, пишет издание.

Любая мирная сделка с Россией, которая будет предусматривать территориальные уступки Украины, станет для президента Владимира Зеленского почти непреодолимым политическим и общественным вызовом: подавляющее большинство украинцев не готовы принять сдачу земель. Об этом пишет Politico.

Издание напомнило, что лидеры Украины, Европы и США недавно заявили о "значительном прогрессе" в мирных переговорах. Даже с российской стороны звучало, что стороны находятся "на пороге соглашения", при этом там категорически отвергают некоторые пункты, которые согласовали Украина и ее западные союзники.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал по поводу мирного соглашения осторожный оптимизм, отмечая, что "остается много сложных вопросов, в частности относительно территорий и того, хочет ли Россия мира вообще".

Однако, отмечается в статье, есть еще одна проблема, которую в основном игнорируют: что думают сами украинцы об уступках территорией и на что они готовы согласиться.

Издание привело результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым 75% украинцев считают любой "мирный план", предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины, абсолютно неприемлемым.

Как пишет Politico, жесткие гарантии безопасности, на которых настаивает Зеленский, важны не только для сдерживания повторного российского вторжения, но и для того, чтобы убедить в необходимости уступок скептически настроенных украинцев.

"Какой бы несовершенной ни была такая сделка, Украине она может понадобиться, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие - обмен земли на жизнь. Но убедить в этом общество будет чрезвычайно сложно", - говорится в статье.

Хотя, предполагает издание, определенным "смягчителем" для украинцев могла бы стать идея превращения неоккупированных частей Донбасса в "свободную экономическую зону", а не передача их России, о чем говорила американская сторона.

Зеленский настаивает, что любое потенциальное соглашение не может выходить за пределы замораживания боевых действий вдоль нынешней линии фронта. Согласно опросу КМИС, большинство украинцев готовы принять именно такой вариант. 72% респондентов заявили, что поддержали бы такое соглашение при условии наличия надежных западных гарантий безопасности и при условии, что Украина и остальной мир официально не признают оккупированные Россией территории востока Украины частью РФ.

"Что-либо большее - любая сдача территорий - рискует вызвать отторжение и сопротивление среди украинцев, несмотря на настаивание Трампа, что Киев должен уступить землю в соответствии с требованиями России", - отмечается в материале.

Но если Зеленского все же поставят в такую ситуацию и не оставят альтернативы из-за угрозы потери остатков поддержки США, сможет ли он убедить украинский народ в целесообразности такого шага. Об этом Politico спросило украинских депутатов. Они убеждены, что не сможет.

Прежде всего, говорят они, Верховная Рада вряд ли поддержит такое предложение.

"Я не вижу, чтобы парламент когда-то принял нечто подобное. Это будет восприниматься как капитуляция", - сказала депутат Александра Устинова.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев "почти уверен", что, несмотря на усталость от войны, несмотря на все проблемы, "немного людей готовы заплатить любую цену, чтобы просто остановить войну".

Существует опасение, что любая попытка навязать Украине сдачу территорий может быстро выйти из-под контроля. Многие люди, которые воевали, воспримут это как удар в спину, предостерегла Устинова.

"Вспомните, что произошло в Ирландии после договора с Британией. Это закончилось гражданской войной", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному соглашению. Впрочем, по его словам, американцы еще не передавали Украине ответ российской стороны о последних наработках. Также он назвал прогрессом частые встречи представителей Украины и США.

Известно, что США и Россия в эти выходные проведут переговоры по войне в Украине. На встрече в Майами администрация США представит российским чиновникам результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану и попытается убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением о прекращении войны.

По мнению министра обороны Британии Джона Гили, переговоры по миру продвинулись дальше, чем когда-либо с момента начала войны. В то же время, подчеркнул он, российский диктатор Владимир Путин продолжает жестокие удары по Украине, поэтому Запад должен активизироваться и предоставить Киеву еще больше помощи.

