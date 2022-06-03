Украина доказала россиянам свою силу и мощь, отметил он.

Спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук не ожидает нападения оккупантов со стороны Приднестровье.

Об этом он заявил во время всеукраинского информационного телемарафона.

"Второго фронта не будет. Украина доказала свою мощь и силу", - сказал он.

Также Братчук добавил, что сейчас у россиян нет возможности провести высадку десанта в Одесском регионе.

"Если мы говорим о рисках высадки морского десанта, то он существует с первых дней полномасшабного вторжения и исчезнет он с победой и обретением Украиной мира. Но сегодня нет такой активности в подготовительном процессе именно в проведении морской десантной операции. У врага на это нет ни средств, ни сил, нет всех составляющих, которые должны сопровождать эту десантную операцию", - сказал он.

Также Братчук сообщил, что российские корабли перегруппировываются и ведут постоянные маневры в Черном море.

"Есть два корабля-носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в Черном море, есть большие десантные корабли, имеющие на своем борту экипажи и личный состав. Также мы видим, что на острове Змеиный враг пытается обустроить позиции, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, радиолокацию, личный состав временного оккупационного гарнизона. Но те меры сдерживания, которые провели и проводят наши военные силы, дают результат - мы видим, что вражеские корабли отошли на безопасное, как они считают, расстояние. Но угроза нанесения ракетных ударов остается высокой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным оперативного командования "Пивдень", в Черном море продолжают блокировать судоходство 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей оккупантов. Сохраняется угроза ракетных ударов и высадки десанта.

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