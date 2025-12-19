В Днепре и по Днепропетровской области сегодня ожидается густой туман.

В Днепре на сегодня, 19 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают горожан и жителей Днепропетровской области о густом тумане.

"19 декабря в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, видимость упадет до 200-500 метров, из-за чего объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

В целом на Днепропетровщине сегодня будет облачно. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +1°...+6°, а в Днепре термометры покажут +2°...+4°.

Погода в Днепре - прогноз на ближайшие дни

Напомним, по данным гидрометцентра, до 21 декабря Днепропетровская область будет находиться под влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, а в результате поступления более теплого влажного воздуха ожидаются туманы. Наибольшая их интенсивность в ночные и утренние часы. Температура ночью -2°...+3°, днем +2...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: