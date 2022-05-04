Территорией этой страны российский диктатор, вероятно, воспользуется для ведения агрессии в отношении Украины.

Российский диктатор Владимир Путин может использовать Молдову, чтобы атаковать Украину. Возможно применение так называемого белорусского сценария.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью НВ.

По ее мнению, все постсоветское пространство можно рассматривать как зону риска. Украина постоянно подчеркивает это западным партнерам.

"Путин использует территорию Беларуси, чтобы вести агрессию против Украины, есть такой план, скорее всего и в отношении Молдовы. Тем более мы фиксируем сейчас подготовку аэродрома Тирасполя для приема самолетов, а также знаем, что те российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и мы к ним готовимся", - заявила Маляр.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины пока не видят огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровского региона Молдовы.

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