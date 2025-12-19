Снижение температуры произойдет на следующей неделе.

Уже на следующей неделе в Украине ожидаются морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание", - спрогнозировала она.

По словам Наталки Диденко, температура снизится не до лютых морозов, но до -7...-12 ночью вероятно.

"Еще немного рановато для этого прогноза, уточнения будут обязательно, но перестраховаться не лишнее - дополнительное утепление, дополнительная проверка приборов, автомобилей и т.д.", - добавила эксперт по погоде.

Погода 19 декабря

Сегодня в Украине будет без осадков, временами туманы. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла, только на юге и западе воздух прогреется до +3...+8 градусов.

В Киеве сегодня также без осадков, около 2 градусов.

Аномальная погода в Украине - на юге страны расцвели цветы

На юге Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировали чрезвычайно раннее цветение редкого растения, известного в народе как брандушка.

Как сообщил доктор биологических наук и научный сотрудник парка Иван Русев, речь идет о безвременнике анкарском (Colchicum ancyrense), который имеет охранный статус и внесен в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Ученый отмечает, что в течение многих лет наблюдает за развитием этого растения вблизи города Татарбунары, где его появление обычно фиксируется значительно позже.

По словам исследователя, нынешнее цветение стало исключительным явлением. За более чем три десятилетия наблюдений в этой местности столь раннего пробуждения брандушки ранее не отмечали.

