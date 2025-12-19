Стали известны первые подробности ленты.

Американский актер Том Круз появится в следующем фильме мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, который снял "Выживший".

Как сообщает издание Variety, создатели Warner Bros. и Legendary Entertainment обнародовали первый тизер ленты. Она называется "Диггер".

"Диггер". Комедия катастрофических масштабов. В кинотеатрах с октября 2026 года", - говорится в описании.

Видео дня

К слову, съемки ленты продолжались в течение шести месяцев в Великобритании. Сценарий режиссер написал вместе в соавторстве с Николасом Джакобоне, Александром Динеларисом и Сабиной Берман. Том Круз стал не только главным актером, но и продюсером "Диггера".

Кстати, звезда "Миссия невыполнима" сыграл персонажа Диггера Роквелла. Подробности сюжета пока держат в тайне. Компанию ему составили актеры Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Штулбарг, Джесси Племонс и другие.

