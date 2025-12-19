Корму судна подтопило примерно до надстройки.

Атакованный в Ростове 19 декабря нефтяной танкер "Валерий Горчаков" начал уходить под воду. Об этом пишет ASTRA, анализируя фото последствий атаки.

Отмечается, что танкер находился рядом с терминалом по перевалке нефтепродуктов "Новошахтинского завода нефтепродуктов".

При этом отмечается, что ВСУ уже атаковали этот район 15 декабря - тогда пожар разгорелся примерно в 850 метрах от пораженного танкера.

"По словам очевидцев, после атаки танкер начал уходить под воду — корму судна подтопило примерно до надстройки. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами", - пишет ASTRA.

Отмечается, что в результате удара были в том числе повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. Погибли повар и моторист. Ранены старший помощник капитана и два матроса.

Позже подтвердилось, что под атаку попал танкер "Валерий Горчаков", построенный в 1969 году

Первоначально он был построен как сухогруз, а в 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Согласно ГУР МО Украины, сухогруз в том числе заходил в порты на оккупированных территориях.

Удары по "теневому флоту" РФ

10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер Dashan. Приблизительную стоимость такого танкера специалисты оценивают в 30 млн. долларов.

А 19 декабря вследствие атаки дронов в ростовском порту поражен танкер "валерий Горчаков".

