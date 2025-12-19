Давайте проверим вашу внимательность.

Оптические иллюзии – это головоломки, которые подходят для всех возрастных групп. Они улучшают когнитивные навыки, такие как память, концентрация и умение решать проблемы.

К тому же, эти головоломки хорошо помогают снизить стресс. УНИАН создал для вас новый интересный вызов, который проверит вашу внимательность к мелочам и остроту зрения.

Такие задачки интересно решать как детям, так и взрослым. У малышей они улучшают навыки распознавания узоров, пространственное мышление, учат их распознавать формы и цвета. Люди постарше могут потренировать свою логику, креативность и кратковременную память.

Видео дня

Сможете ли вы найти трех котов среди львят на изображены ниже? Справиться надо очень быстро, ведь на ответ у вас будет всего 10 секунд. Давайте проверим.

Начните с обзора общей картины, сканируя ее с верхней части к нижней. Затем можете разделить изображение на части, чтобы ничего не упустить.

Ищите малейшие различия, обратите внимание на особые черты, например, меньшие ушки.

Что ж, время исчерпано? Удалось ли вам найти всех котиков на картинке? Хотя они прячутся на виду, заметить их было не так уж и просто.

Ответ на головоломку:

Больше вызовов от УНИАН

Предлагаем вам интересную головоломку со спичками, которая проверит вашу сообразительность. Нужно передвинуть только две спички так, чтобы равенство стало правильным.

Или же можете попробовать найти на картинке число 9876 среди десятков одинаковых. Справиться надо всего за 15 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: