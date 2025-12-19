Евгений Рыбчинский отметил, что это у него наследственное.

Известный украинский продюсер и сын композитора Юрия Рыбчинского - Евгений Рыбчинский - рассказал о проблемах со здоровьем.

Мужчина признался, что недавно перенес серьезную операцию из-за онкологического заболевания.

"Вырезал очередную онкологию. И это не первая уже. Но и первый раз, и последний я даже и не думал о земле. И бояться нечего. Мы живем один раз... Чего бояться? Я не люблю таких подробностей, но это связано с кожей. Это наследственное. Очень неприятные моменты, потому что иногда просто удаляют полтела. Ты видишь снаружи, а внутри оно втрое больше. Впервые это было в 2015 году. А сейчас уже в другом месте. Вырезали все. Биопсия показала, что все нормально", - рассказал Евгений в проекте "Наодинці".

Рыбчинский добавил, что после хирургических вмешательств имеет определенные ограничения. В частности, врачи запретили ему находиться на солнце.

"Мне нельзя на солнце быть. Я очень люблю загорать, но уже много лет не делаю этого. Нельзя облучаться там и так далее. То есть я пью витамин Д и Е, потому что на солнце бывать нельзя, а солнышко употреблять нужно... У родителей не очень хорошая кожа. Дерматология у нас постоянно присутствует. Я не знаю, как у наших родственников - мы не сильно общаемся. Вот у нас непосредственно именно так. Может, после Чернобыля, потому что тогда запустились процессы, которые до сих пор мы выгребаем по здоровью", - отметил продюсер.

