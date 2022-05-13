"Это может быть вызов, но мы не видим там очень большой угрозы", - подчеркнул президент Украины.

Из Приднестровья может быть вторжение на территорию Украины, но в этом нет большой угрозы.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1.

"Из Приднестровья может быть атака. Там, мы понимаем, что 100% людей контролирует Россия. Военные там, как местные, так и россияне, а местные уже давно имеют паспорта и какие-то незаконные приднестровские, и РФ, молдавские. Там три паспорта у одного человека. Там, честно говоря, нет никакой цивилизации. Там хаос", - сказал он.

По его словам, в Приднестровье может быть военная группировка в количестве до 15 тысяч. Зеленский добавил, что "честно говоря, она не очень готова к военным действиям".

Президент Украины говорит, что у Приднестровья нет границ с РФ, поэтому "они могут иметь дополнительную военную поддержку только с неба - с самолетов, высадка десанта".

По словам Зеленского, эту часть группировки "мы не очень боимся, потому что там из 15 тысяч умеют воевать до трех тысяч человек, насколько мы знаем".

"Я думаю, что это может быть вызов, но мы не видим там очень большой угрозы", - подчеркнул президент Украины.

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