Возле зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные мероприятия.

В приграничных районах Одесской области проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Так, возле зоны транзитного следования на территорию Молдовы правоохранители проводят дополнительные фильтрационные меры", - сказал Назаров. Военные просят относиться к усиленным мерам безопасности с пониманием и учитывать интенсивность прохождения на пропускных пунктах.

Назаров добавил, что на острове Змеиный, который территориально относится к Одесской области, российские оккупанты пытаются обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава.

"Россияне упорно обустраивают там комплекс противовоздушной обороны", - пояснил он. При этом, в составе корабельной группировки оккупантов постоянно есть подводная лодка. Назаров добавил, что российские корабли продолжают угрожать Украине ударами как минимум 30 крылатыми ракетами.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

Минобороны Украины назвало эти события провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации.

Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия, сказал секретарь СНБО Данилов.

В Минобороны Украины предполагают, что Россия планирует использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

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