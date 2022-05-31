Евгений Енин отметил, что нельзя не переоценивать риски и угрозы.

Российская Федерация может использовать непризнанное Приднестровье для удара по Украине или дестабилизации ситуации. На этой территории активно работают российские спецслужбы.

Об этом рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок, и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению любых вероятных провокаций или ударов", - отметил Енин.

По его словам, нельзя не переоценивать те или иные риски и угрозы для Украины.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал непризнанного Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно", - рассказал замглавы МВД.

Также он подчеркнул, что спецслужбы РФ используют Приднестровье для подрывной работы против Украины "и на это не нужно закрывать глаза".

Как ранее сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее контроль границы с "ПМР" все же усилили.

25 мая в непризнанном Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых отъездов.

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