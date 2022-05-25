Ситуация на южных рубежах линии соприкосновения напряженная, но контролируемая.

В непризнанном Приднестровье отказались от идеи мобилизации из-за массовых отъездов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В Одесской области ситуация стабильная. Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины, не дает желаемого результата, в Приднестровье отменен красный уровень террористической угрозы, установлен желтый. Растерянная от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики, власть Приднестровья отказалась от идеи мобилизации", - отметил спикер командования.

Он отметил, что с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен, а мониторинг ситуации там пристальный и системный.

"Ситуация на южных рубежах линии соприкосновения напряженная, но контролируемая. Противник продолжает совершенствовать свои позиции в инженерном отношении", - отметил он.

На Херсонщине ночью оккупанты пытались захватить часть украинских позиций, однако атака была отбита.

Следовательно, с потерями - 1 убитый и 2 раненых – противник отошел на исходные позиции.

"Продолжая агрессивную тактику ракетных ударов, перед рассветом крылатые ракеты россияне выпустили в сторону промышленной инфраструктуры Кривого Рога. Существенных разрушений и пострадавших нет", - уточнил Назаров.

В то же время, на Николаевщине вновь под обстрелами находились несколько территориальных общин, граничащих с Херсонщиной.

Там враг разрушает жилые дома и другие хозяйственные постройки, бьет по сельскохозяйственным угодьям, уничтожает машины. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

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