Россияне продолжат наступление, ведь планируют захватить весь Донбасс.

В следующем году начнется битва за Славянск, это неотвратимо, сказал проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" сказал ветеран российско-украинской войны, старший лейтенант и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Это все неотвратимые вещи в следующем году. Будет битва за Славянск, уже начинается битва за Краматорск. Вопрос лишь в том, какие уроки мы вынесем из войны 2025-го и как мы будем воевать в 2026 году.

Он отметил, что нужно осознать, что война не закончится завтра или послезавтра, и россияне продолжат наступление на Славянск, ведь у них есть стратегическое и политическое видение, что Донбасс должен быть захвачен.

Видео дня

В то же время он отметил, что битва за эти города врагу не дастся просто, но успех Украины будет зависеть от многих факторов.

"В Славянске можно воевать довольно долго, в Краматорске можно воевать довольно долго. Вопрос лишь в том, как мы будем это реализовывать, какими силами и средствами. Мало сказать, что там станет три бригады, и они будут что-то делать. Нет. Это комплекс мероприятий: и построение фортификационных сооружений, и хорошая работа мобилизационной машины, и надлежащая работа военно-промышленного комплекса, и работа над ошибками наших отцов-командиров", - отметил он.

Мельник также отметил, что во время наступления на Северск россияне используют стандартную тактику, которую применяли под Покровском и будут использовать в боях и за любой другой населенный пункт Украины.

"Когда россияне поняли, что в Покровско-Мирноградскую агломерацию довольно сложно зайти из-за высот, они начали брать наши логистические пути под огонь и сделали ситуацию, при которой фактически мы оказались сначала в логистическом окружении, а затем в фактическом", - пояснил он.

Война за Донбасс

Военный эксперт Владислав Селезнев прогнозирует, что России нужно создать как минимум три ударных плацдарма и откуда синхронизировано атаковать такие города, как Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, чтобы захватить Краматорско- Славянскую агломерацию. По его подсчетам, врагу нужно не менее полумиллиона оккупантов для этого.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни де-юре, ни де-факто не будет признавать Донбасс российским.

Вас также могут заинтересовать новости: