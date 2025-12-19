В большинстве областей сегодня будет наблюдаться туман.

На пятницу, 19 декабря, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19 декабря на Левобережье, в западных и Житомирской областях туман", - прогнозируют синоптики.

Ожидается, что видимость составит всего 200-500 метров. Поэтому в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 19 декабря - прогноз по Украине

Сегодня в Украине синоптическая ситуация не претерпит изменений, погоду и в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, но во многих областях образуется туман.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет слабый, переменных направлений. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Днем в западных и южных областях +3°...+8°, а в Крыму +7°...+12°.

На Киевщине сегодня также будет облачно, но без осадков. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, а в столице столбики термометров покажут 0°...+2°.

