Украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который ранее рассказал о начале комментирования "Евровидения" в 19 лет, поделился еще одним фактом из своей биографии. Он признался, что мог стать главным героем проекта "Холостяк".

Об этом шоумен рассказал в интервью Мирославе Мандзюк. По словам Мирошниченко, его приглашали в шестой сезон реалити. Тогда он ходил на кастинг, однако выбрали все же грузинского продюсера Иракли Макацария.

"Я не помню, какой это был год, но "холостяком" тогда стал Иракли. Но хорошо, что не прошел. Мне звонят и говорят: "Такой-то проект там, такое надо делать. Хочешь? Придешь на кастинг?" Я говорю: "Приду". Я всегда хожу на кастинг, потому что для меня это выход из зоны комфорта", - отметил Тимур.

Ведущий также честно ответил, верит ли в то, что на романтическом телевизионном проекте можно действительно встретить свою любовь.

"Думаю, что нет. Это же шоу", - подчеркнул Мирошниченко.

К слову, сейчас Тимур уже 8 лет находится в браке с адвокатом и блогершей Инной. Пара вместе воспитывает четырех детей: Мию, Марко, Марселя и Ангелину.

