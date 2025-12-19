Хлебозаводы считаются критической инфраструктурой, однако на практике недополучают электроэнергию.

Цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти более, чем на 20%, в случае пессимистического сценария.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

"По прогнозам ВАП, в 2026 году хлеб простой рецептуры будет оставаться относительно стабильным в цене, тогда как другие изделия могут подорожать на 10-15%, а при ухудшении ситуации - более чем на 20%. Сценарии остаются непредсказуемыми", - отметил в комментарии УНИАН Дученко.

Основным вызовом глава ВАП называет ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.

"В большинстве регионов Украины хлебозаводы, производящие хлеб массового потребления, формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или жизнеобеспечения. Впрочем, на практике этот статус часто не гарантирует бесперебойного питания", - признается специалист.

По словам Дученко, часть предприятий не внесена в утвержденные перечни, либо сталкивается с игнорированием их статуса. Лимиты потребления устанавливают без учета технологического цикла, а самая сложная ситуация в регионах с дефицитом генерации и перегруженными сетями.

Ограничения электроснабжения уже приводят к сокращению ассортимента, сообщил Дученко. Хлебозаводы вынуждены временно снимать с производства часть сложной и прибыльной продукции, ведь из-за отключения невозможно придерживаться нужных технологий.

"Даже при наличии напряжения лимиты не позволяют одновременно запускать печи, тестомесы, охлаждение и упаковку. При сохранении нынешних условий растут риски перебоев поставок, особенно продукции с коротким сроком хранения, что создает угрозу продовольственной безопасности", - предупреждает глава ВАП.

На стоимость хлеба влияют не только энергетические ограничения, говорит Дученко, но и колебания цен на сырье, рост логистических затрат и фонда оплаты труда. Это заставляет производителей закладывать дополнительные расходы в себестоимость, что и может привести к подорожанию определенных сортов хлеба.

Генеральный директор Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время будут снижаться. Это касается, в частности, стоимости сметаны, сливок, творога, масла и полутвердого сыра.

Однако в целом стоимость продуктов в декабре увеличится в пределах 10%, говорит экономист Олег Пендзин. Это связано с повышенным спросом потребителей на пищевые товары перед рождественскими праздниками.

