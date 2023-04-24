Пропагандистка пыталась подтвердить басню о "героической" службе Пескова-младшего в рядах террористов, но сделала всё только хуже.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила публично подтвердить, что сын путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова действительно служил в "Группе Вагнера", но в итоге лишь посеяла дополнительные сомнения.

"Я знаю, что Саша, сын Пескова, пошел туда служить сам, с полного благославления и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. Это ко множеству вопросов. И на многие вопросы отвечает", – заявила пропагандистка в эфире телевидения.

Не ясно, на какие вопросы отвечает утверждение Симоньян. Но понятно, что ее слова порождают новые вопросы и сомнения. А все потому, что сына Дмитрия Пескова зовут вовсе не Саша, а Николай.

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Как сын пескова в "Вагнере" служил

На прошлой неделе главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин огорошил заявлением, будто бы сын путинского спикера Дмитрия Пескова – Николай Песков – пошел добровольцем в эту группировку и якобы несколько месяцев провел на фронте артиллеристом на РСЗО "Ураган".

Однако вскоре выяснилось, что линией фронта для Пескова-младшего была Москва, а в роли установки залпового огня выступила дорогая иномарка, на которой он успел нахватать штрафов за превышение скорости в то самое время, когда якобы воевал в Украине.

Тогда уже сам Дмитрий Песков публично заявил, что его сын действительно был на фронте в отрядах "Вагнера".

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