Впрочем, деталей "тайной службы" сына в ЧВК "Вагнер" он избежал.

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай якобы участвовал в войне против Украины.

Как сообщают российские СМИ, Песков ограничился прямым подтверждением, отказавшись от деталей якобы "службы" своего сына.

"Он отслужил в вооруженных силах в свое время... Сейчас он принял такое решение (воевать в "Вагнере" - УНИАН). Да, действительно он участвовал в "специальной военной операции". Больше я не хотел бы говорить, это не касается моей работы", - сказал Песков.

Сын Пескова в "Вагнере" - что известно

Несколько дней назад Евгений Пригожин отличился "сенсационным " заявлением - сын пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником.

Вместе с тем, осенью прошлого года соратники российского оппозиционера Алексея Навального позвонили ему и от имени военкома пригласили подойти на осмотр к военкомату. Впрочем, Песков-младший отказался.

Потом российские журналисты выяснили детали о" тайной службе "сына Пескова Николая в "Вагнере". В качестве доказательства его "вагнеровской карьеры" россиянам показали скриншот из интервью наемника из Чебоксаров топ-пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву. Одновременно якобы со "службой" в "Вагнере" Песков-младший гонял на своем электрокаре по Москве, получая штрафы.

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