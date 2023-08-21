Она заявила, что один из дронов упал рядом с ее усадьбой.

Во время атаки неизвестных БПЛА на Московскую область система противовоздушной обороны РФ умудрилась сбить дрон рядом с домом топовой пропагандистки Маргариты Симоньян.

Об этом Симоньян заявила в своем Telegram. Она указала, что дрон "приземлился" на соседней улице и поблагодарила за то, что БПЛА не снес ей дом.

"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - заявила она.

Москву снова атаковали неизвестные дроны

Напомним, утром Московская область снова разрывалась от взрывов. Очевидцы сообщили, что в области работает ПВО, а местные телеграм-каналы указали, что над Звенигородом удалось сбить неизвестный БПЛА.

Также телеграм-канал Shot указал, что один беспилотник сбили в небе над Истринским районом.

Позже Минобороны РФ подтвердило, что Москву пытались атаковать дронами и обвинило в коварных действиях Украину.

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