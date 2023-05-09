Мужчину просили совершить ложный вызов полиции.

В Керчи в оккупированном украинском Крыму россияне устроили проверку работы силовиков, в результате которой погиб мужчина.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, 2 мая в город приехал "начальник центра кинологической службы" Сергей Довженко, чтобы проверить, как оккупантская полиция работает на территории полуострова.

С этой целью он обратился к местному жителю Александру Калиниченко, который косил траву на улице Комарова. Его попросили совершить ложный вызов полиции и сообщить, что у него якобы украли газонокосилку. Он отказался, но "проверяющие" продолжили требовать, чтобы он это сделал. На фоне стресса из-за сложившейся ситуации Калиниченко стало плохо, через некоторое время он умер.

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"В рапорте Довженко проверка прошла штатно, без каких-либо происшествий. А заявителем учебного вызова указан как раз погибший Александр Калиниченко", – пишет Baza.

Инциденты с полицией РФ

Накануне стало известно о новом случае полицейского произвола в России. Участковые заставили россиянина съесть свой телефон. Это произошло после того, как он пожаловался на них.

Ранее в этом месяце полиция Москвы искала выкрашенного в цвета украинского флага голубя-террориста, который якобы начал разбрасывать мины по российской столице.

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