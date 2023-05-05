В России продолжается безумие на всех уровнях управления государством.

В России новый случай полицейского произвола. Двое участковых заставили мужчину съесть свой телефон за то, что он на них пожаловался. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в начале апреля в городе Великий Устюг Вологодской области. Некий Сергей Усов проходил лечение в больнице после того, как его избил участковый полицейский Максим Мохнаткин.

Последний решил "навестить" Усова в больнице. На подмогу с собой взял коллегу – девушку-полицейского. Узнав, что пациент успел пожаловаться на избиение, ставшее причиной госпитализации, полицейские заставили Усова взять в рот телефон и грызть его, пока тот не сломается – чтобы больше жалоб от него не поступало.

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"Затем мужчину привезли в отделение, снова избили и поместили под арест на 10 суток — за якобы ложный вызов полиции и нарушение административного надзора (ранее Усов был судим)", – пишет "База".

К несчастью для горе-полицейских, этим случаем заинтересовалась ФСБ. После проведенной проверки обоих участковых уволили с работы и завели на них уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

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