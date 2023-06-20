Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу "наванговал" планы ВСУ ударить ракетами Storm Shadow и Himars по территории временно оккупированного Крыма.
Об этом он заявил во время заседания Коллегии ведомства 20 июня. Чиновник традиционно пригрозил ударами по центрам принятия решения в Украине в ответ на такие "провокации".
"По нашим данным, руководство ВСУ планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow", - указал министр.
Также Шойгу уточнил, что США и Британия станут полноценными участниками полномасштабной войны, если ВСУ применят оружие вне зоны проведения "специальной военной операции".
Партизаны уточнили, что сейчас происходит в Крыму
Напомним, что во временно оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" уточнило, что по состоянию на 19 июня оккупанты организовали переброску военной техники с полуострова ближе к линии фронта.
Отмечалось движение четырех тягачей, которые буксировали гусеничную технику со стороны Керченского моста.
Партизаны напомнили оккупантам, что в Крыму очень много агентов и информаторов, которые не позволят России удержать незаконно присвоенную территорию.
17 июня спутниковые снимки зафиксировали, что оккупанты прорыли новые окопы возле поселков Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. Линию обороны враг строит в панике из-за контрнаступления ВСУ.