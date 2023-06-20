Глава российского Минобороны отметился прогнозом о планах ВСУ.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу "наванговал" планы ВСУ ударить ракетами Storm Shadow и Himars по территории временно оккупированного Крыма.

Об этом он заявил во время заседания Коллегии ведомства 20 июня. Чиновник традиционно пригрозил ударами по центрам принятия решения в Украине в ответ на такие "провокации".

"По нашим данным, руководство ВСУ планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow", - указал министр.

Также Шойгу уточнил, что США и Британия станут полноценными участниками полномасштабной войны, если ВСУ применят оружие вне зоны проведения "специальной военной операции".

Партизаны уточнили, что сейчас происходит в Крыму

Напомним, что во временно оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" уточнило, что по состоянию на 19 июня оккупанты организовали переброску военной техники с полуострова ближе к линии фронта.

Отмечалось движение четырех тягачей, которые буксировали гусеничную технику со стороны Керченского моста.

Партизаны напомнили оккупантам, что в Крыму очень много агентов и информаторов, которые не позволят России удержать незаконно присвоенную территорию.

17 июня спутниковые снимки зафиксировали, что оккупанты прорыли новые окопы возле поселков Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. Линию обороны враг строит в панике из-за контрнаступления ВСУ.

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