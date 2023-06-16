Коллаборант пригрозил "народным трибуналом".

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области, предатель Украины Владимир Сальдо пожаловался, что за ним якобы охотятся украинские ракеты.

Сальдо утверждает, что ВСУ израсходовали якобы десять ракет Storm Shadow, только чтобы ликвидировать его одного.

"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого "руководителя" Зеленского "марионеточный киевский режим" устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", - пожаловался коллаборант.

Далее Сальдо начал традиционно врать, что во время этих атак, мол, пострадали мирные жители - якобы "сожжены" пункты временного размещения эвакуированных в оккупированном Железном Порту и на Арбатской стрелке.

Стоит отметить, что Украина не располагает точными данными о погибших и пострадавших вследствие подрыва Россией Каховской дамбы на левом берегу Херсонской области. Однако, по словам самих жителей, россияне не позволяют эвакуировать гражданских под угрозой расстрела и отнимают их имущество.

Сальдо в очередной раз обозвал украинские власти "киевским режимом с нацистским человеконенавистническим нутром".

"Но гонг уже прозвучал!" - продолжил коллаборант, обратив внимание, что стоит рядом с российским кораблем "Аврора". "Это для вас прозвучал последний предупредительный выстрел, народный трибунал уже создан", - пригрозил гауляйтер.

Война новости - ситуация на юге Украины

Ситуация на юге после подрыва россиянами Каховской ГЭС тяжелая. Оккупанты снова возвращаются на свои позиции на левом берегу для обстрелов гражданских на подконтрольной Украине территории.

В таких условиях продолжения контрбатарейной борьбы ВСУ приходится еще и проводить работы по ликвидации последствий наводнения.

ВСУ также продолжили бить по местам скопления врага в Геническе. Накануне в сети появились спутниковые снимки уничтоженной базы "росгвардейцев" вблизи города.

А в Голой Пристани и Олешках российские террористы принудительно выселяют жителей из их домов.

Всего ВСУ продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия несмотря на авиационное и артиллерийское превосходство врага.

В течение суток подразделения защитники успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках.

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