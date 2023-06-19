Противникам в Крыму не скрыться от партизанов, отметили в "АТЕШ".

Во временно захваченном Крыму население нелояльно к российским оккупантам.

В партизанском движении "АТЕШ" написали, что россиянам не скрыться от его членов. В движении отметили, что наблюдают за перемещением вражеской техники в Крыму. "Фиксируем четыре тягача, что буксируют гусеничную технику со стороны Керченского моста", - отмечается в сообщении.

По данным партизанов, вероятно, враг перебрасывает технику в сторону фронта. "От нас россиянам не скрыться. Невозможно удержать территорию, что к тебе нелояльна. Большое количество агентов и информаторов в наших рядах подтверждает это", - добавили в движении.

Интересные крымские новости - сегодня это стоит знать

РФ превратила курортный Крым в военную базу, и противники уже окопались на полуострове. Враги создали многочисленные линии обороны от админграницы до Джанкоя.

Стоит отметить, что Украина собирается силой вернуть под свой контроль территории, которые захватили россияне. До полномасштабного вторжения России в Украину Киев надеялся деоккупировать полуостров политико-дипломатическим путем.

В середине июня генерал и бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес говорил, что Украина уже находится на пути к освобождению полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: