У самого же чиновника Минобороны РФ оказалась элитная недвижимость за полмиллиарда рублей.

У дочерей зуступника министра обороны РФ Алексея Криворучко нашли американское гражданство и право на его получение. В то же время сам топ-чиновник владеет элитной недвижимостью за полмиллиарда рублей.

Об этом говорится в расследовании Навальный Live.

На протяжении трех лет жена Алексея Криворучко жила в США, а в августе 2012 года у родила там дочь.

"Известно, что Криворучко летал в Америку, а именно в Майами, где, вероятно, проходили роды. Это указывает на то, что ребенок родился в США и, следовательно, имел право на получение гражданства", – отмечают расследователи.

В сентябре 2016 года родилась вторая дочь Криворучко. Его жена на момент родов находилась в Майами. В октябре женщина улетела из США. Таким способом вторая дочь Криворучко получила право на получение американского гражданства.

У заместителя Шойгу также нашли несколько объектов элитной недвижимости на полмиллиарда рублей. В 2019 году он купил особняк на Рублевке в 1500 м2 стоимостью 500 млн рублей (8 млн долларов).

За 6 лет до назначения на должность заместителя Шойгу Криворучко летал в США 26 раз.

Как сообщал УНИАН, в то время, пока простые буряты едут "пушечным мясом" армии Путина в Украину, дети кремлевской элиты отсиживаются в роскошных апартаментах. В то время, пока простые буряты едут "пушечным мясом" армии Путина в Украину, дети кремлевской элиты отсиживаются в роскошных апартаментах. Подробнее - в материале.

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